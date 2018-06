Dubai (AFP) Der Vorsitzende der wichtigsten Oppositionsbewegung in Bahrain ist ihren Angaben zufolge festgenommen worden. Scheich Ali Salman sei nach der Einbestellung zur Befragung in Haft genommen worden, teilte die schiitische Bewegung Al-Wifak am Samstag mit. Gründe für die Festnahme des 48-Jährigen nannte sie nicht. Eine offizielle Bestätigung oder Erklärung war von den Behörden zunächst nicht erhältlich. Laut Al-Wifak versammelten sich ihre Anhänger vor dem Haus ihres Vorsitzenden in der Hauptstadt Manama, um seine Freilassung zu fordern. Sicherheitskräfte hätten sie aber mit Tränengas von dort vertrieben.

