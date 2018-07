Berlin (AFP) Der frühere FDP-Vorsitzende und Vizekanzler Philipp Rösler will nicht in die Politik zurückkehren. "Meine aktive Zeit als Politiker ist beendet", sagte der 40-Jährige der "Welt am Sonntag". "Sie war spannend, mit Höhen und Tiefen verbunden und hat mich vieles über Menschen und Macht gelehrt." Aber jetzt freue er sich auf seine neue Aufgabe. Rösler soll im Februar einer der Geschäftsführer des Weltwirtschaftsforums (WEF) werden. Das WEF organisiert vom schweizerischen Genf aus jedes Jahr eine Konferenz der globalen Wirtschafts- und Politikelite in dem Alpendorf Davos.

