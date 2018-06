Straßburg (AFP) Rund 20.000 Jugendliche haben sich am Samstag zum 36. Treffen der ökumenischen Gemeinschaft von Taizé in Straßburg versammelt. Besonders starke Delegationen kamen nach Angaben der Veranstalter aus Polen und der Ukraine in die ostfranzösische Stadt. Das mehrtägige Treffen schließt die Neujahrsnacht mit ein.

