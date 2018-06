Berlin (AFP) "Verehrtes Publikum, meine Damen und Herren, wir befinden uns hier auf dem Landsitz von Miss Sophie." Wenn der Fernsehansager Heinz Piper alljährlich mit diesem Satz auf den Bildschirmen der Republik erscheint, dann hat auch der letzte Bundesbürger begriffen: Es ist Silvester. Denn Piper gibt die Einführung zum Kultsketch "Der 90. Geburtstag oder Dinner for One", der in diesem Jahr sein 50. Jubiläum feiert - und inzwischen zum Jahreswechsel gehört wie Sekt und Feuerwerk.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.