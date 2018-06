Boston (SID) - Schock für den deutschen Eishockey-Nationalspieler Dennis Seidenberg: Der 32 Jahre alte Verteidiger wird den Boston Bruins für den Rest der Saison in der nordamerikanischen Profiliga NHL wegen einer schweren Verletzung im rechten Knie fehlen. Wie der NHL-Vizemeister am Samstagabend mitteilte, erlitt Seidenberg im Spiel gegen die Ottawa Senators (5:0) tags zuvor einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie des Innenbandes.

Da Seidenberg laut Vereinsangaben sechs bis acht Monate ausfallen wird, steht er auch der Nationalmannschaft für die WM 2014 in Weißrussland (9. bis 25. Mai) nicht zur Verfügung. Er hatte zuletzt 2010 bei den Olympischen Spielen in Vancouver für Deutschland gespielt. Für die Winterspiele in Sotschi ist die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) nicht qualifiziert.

Die Verletzung erlitt Seidenberg in der Schlussphase des Spiels gegen die Senators, als er mit Gegenspieler Cory Conacher zusammenstieß. Zunächst spielte er noch kurz weiter und fasste sich ans rechte Knie - dann verließ er das Eis. Es ist seine erste schwere Verletzung, nachdem er 2010 von den Florida Panthers zu den Bruins gewechselt war.

Seidenberg bestritt in Amerika bislang insgesamt 684 NHL-Spiele. Zu Beginn der Saison hatte der gebürtige Schwarzwälder seinen Vertrag bis 2018 verlängert - vier Millionen Dollar verdient er pro Jahr. 2011 gewann Seidenberg als zweiter Deutscher nach Uwe Krupp 1996 den Stanley Cup.