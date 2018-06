Ramadi (AFP) Bei der Festnahme eines oppositionellen sunnitischen Parlamentariers im Irak haben Sicherheitskräfte am Samstag sechs Menschen getötet. Bei den Toten handle sich um einen Bruder des Abgeordneten Ahmed al-Alwani sowie fünf Leibwächter, teilte die Polizei mit. In der Folge seien bei Kämpfen in Ramadi westlich der Hauptstadt Bagdad zudem 18 Menschen verletzt worden, darunter zehn Sicherheitskräfte. Al-Alwani, der schließlich festgenommen wurde, ist ein bekannter Unterstützer von Protesten gegen die irakische Regierung.

