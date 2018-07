Aden (AFP) Jemenitische Stammeskämpfer haben am Samstag einen Sprengstoffanschlag auf eine wichtige Ölpipeline im Südwesten des Landes verübt. Der Angriff auf die von mehreren ausländischen Unternehmen betriebene Leitung habe sich nahe der Stadt Schahr in der Provinz Hadramaut ereignet, teilte ein Vertreter der örtlichen Behörden mit. Die Ölproduktion in der Region, wo die Pipeline zwischen dem Ölfeld Masila und dem Hafen von Al-Daba im Golf von Aden verläuft, sei zunächst gestoppt worden.

