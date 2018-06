Beirut (AFP) Nach dem Autobombenanschlag in der libanesischen Hauptstadt Beirut hat sich die Zahl der Toten auf sieben erhöht. Der 16-jährige Mohammed al-Schaar sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, berichtete die Nachrichtenagentur NNA am Samstag. Der Jugendliche hatte kurz vor der Explosion am Freitag mit einem Mobiltelefon ein Foto von sich und drei Freunden vor dem mit Sprengstoff präparierten Wagen gemacht, das er im Internet verbreitete. Nach der Explosion lag er mit Kopfwunden auf der Straße, in der Klinik fiel er ins Koma.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.