Ramallah (AFP) US-Außenminister John Kerry will nach Angaben von Palästinenservertretern in der kommenden Woche zu einer neuen Friedensmission in den Nahen Osten reisen. Als Termin für Kerrys Ankunft wurde aus Kreisen der palästinensischen Autonomiebehörde am Samstag der 4. Januar genannt. Die Mission könnte demnach "einige Tage" dauern.

