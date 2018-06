München/Berlin (dpa) - Die CSU will auf ihrer Klausur Anfang Januar in Wildbad Kreuth einen schärferen Kurs gegen Armutszuwanderer aus EU-Staaten beschließen. So soll ihnen der Zugang zum deutschen Sozialsystem erschwert werden.

Das geht aus der Beschlussvorlage hervor, die der Nachrichtenagentur dpa vorliegt und über die zuerst die "Süddeutsche Zeitung" berichtet hatte. Anlass sind Befürchtungen, die vom 1. Januar an geltende Arbeitnehmerfreizügigkeit für Rumänen und Bulgaren könnte zu einem verstärkten Zuzug aus diesen Ländern führen.