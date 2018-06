München (dpa) - Die CSU will auf ihrer Klausur Anfang Januar in Wildbad Kreuth einen schärferen Kurs gegen Armutszuwanderer aus EU-Staaten beschließen. Anlass sind Befürchtungen, die vom 1. Januar an geltende Arbeitnehmerfreizügigkeit könnte zu einem verstärkten Zuzug aus Rumänen und Bulgaren führen.

