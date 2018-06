Dschiddah (AFP) Beim Untergang einer zum saudiarabischen Ölkonzern Aramco gehörenden Plattform vor der Küste des Landes im Persischen Golf sind drei Menschen ums Leben gekommen. Bei den Toten handle es sich um zwei Mitarbeiter aus Indien und einen aus Bangladesch, teilte die Küstenwache am Samstag mit. Zwei von ihnen seien am Vorabend gefunden worden, der dritte am Morgen.

