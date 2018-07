Oberhof (dpa) - Marit Björgen hat das Auftaktrennen der Tour de Ski in Oberhof gewonnen. Im Prolog der Damen über drei Kilometer setzte sich die Rekord-Weltcupsiegerin aus Norwegen in der Freien Technik in 6:34,4 Minuten mit einem Vorsprung von 1,9 Sekunden vor ihrer Landsfrau Astrid Jacobsen durch.

Beste deutsche Langläuferin war Denise Herrmann als Vierte. Der Oberwiesenthalerin fehlten 1,4 Sekunden auf Platz drei, den sich die Polin Sylwia Jaskowiec holte. Die mit einem Gesamtpreisgeld von rund 457 000 Euro ausgestattete Tour de Ski endet am 5. Januar in Italien.