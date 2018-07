Khartum (AFP) Hunderte Südsudanesen sind offenbar vor den erbitterten Kämpfen in ihrem Land in den Sudan geflohen. Es gebe entsprechende Informationen, die allerdings noch der Überprüfung bedürften, teilte das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) am Samstag mit. Der Gouverneur des sudanesischen Bundesstaates Weißer Nil, Jussuf al-Schambali, hatte am Donnerstag von tausenden Südsudanesen gesprochen, die sich auf den Weg zur Grenze gemacht hätten.

