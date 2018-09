Neu Delhi (dpa) - Bei einem Brand in einem Fernzug in Indien sind mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten seien auch zwei Kinder, teilten indische Bahnbehörden mit. Einige der Opfer seien bei dem Unglück am Samstagmorgen verbrannt, andere am Rauch erstickt.

Mindestens zehn Fahrgäste wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht, darunter ein fünfjähriges Mädchen in kritischem Zustand. Die Ursache könnte ein technischer Defekt sein.

Der Nanded Express hatte die südindische Stadt Bangalore am Freitagabend verlassen. Gegen 3.00 Uhr am Morgen durchfuhr der Zug den Distrikt Anantapur im Bundesstaat Andhra Pradesh, als ein Feuer in einem der Waggons ausbrach, wie der Fernsehsender NDTV berichtete.

Mehr als 60 Menschen reisten in dem Waggon, in dem das Feuer ausbrach. Als erstes hätten die Fenstergardinen Feuer gefangen und die Schlafdecken in dem Nachtzug, berichteten Augenzeugen der Tageszeitung "The Hindu". "Es gab nicht mal einen Feuerlöscher im Abteil. Ich wusste nicht, was ich machen soll", sagte ein Überlebender. Einige der Passagiere hätten sich retten können, indem sie die Glasscheibe der Toilette einschlugen und aus dem fahrenden Zug sprangen, der zu dieser Zeit mit geringem Tempo fuhr.

"Wir untersuchen den Grund für das Feuer weiter, es sieht so aus, als könne es durch einen Kurzschluss ausgelöst worden sein", sagte ein Sprecher der Bahn. Das Feuer konnte schließlich gelöscht werden. Der ausgebrannte Waggon wurde abgekoppelt und der Zug setzte seine Fahrt in die Stadt Nanded im Bundesstaat Maharashtra fort.

Bericht NDTV

The Hindu