New York (AFP) Der US-Technologiekonzern Apple hat seinem Chef Tim Cook in diesem Jahr insgesamt 4,25 Millionen Dollar (gut drei Millionen Euro) gezahlt. Laut einem am Freitag veröffentlichten Dokument erhielt Cook ein Grundgehalt von 1,4 Millionen Dollar plus einen Bonus von 2,8 Millionen Dollar sowie Einzahlungen in die Rentenkasse von gut 52.700 Dollar. Sein Einkommen stieg damit gegenüber dem vergangenen Jahr um zwei Prozent.

