Bangui (AFP) Angesichts der Gewalt in der Zentralafrikanischen Republik fliehen immer mehr Tschader in ihre Heimat. Mehrere dutzend Fahrzeuge mit Familien aus dem Tschad verließen am Samstag die Hauptstadt Bangui, während ihnen Einwohner Drohungen hinterherriefen. Die Internationale Organisation für Migration teilte am Samstag mit, die Regierung des Tschad habe zudem bereits knapp 3000 Bürger aus dem konfliktgeplagten Nachbarland ausgeflogen.

