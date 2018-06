Chicago (dpa) - Dirk Nowitzki hat Detlef Schrempf in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA als deutschen Rekordspieler überflügelt. In seinem 1137. Saisonspiel in der NBA erzielte der Würzburger beim 105:83 seiner Dallas Mavericks bei den Chicago Bulls 18 Punkte.

Nebenbei gelang dem Deutschen ein weiteres Jubiläum: Er traf seinen 9000. Zwei- oder Dreipunktewurf aus dem Feld. In der NBA-Einsatzliste hat der 35-jährige Nowitzki nun Schrempf überholt, der zwischen 1982 und 2001 in der regulären Saison auf 1136 Einsätze kam. Schrempf erzielte in seinen Spielen für die Mavericks, die Indiana Pacers, die Seatle SuperSonics und die Portland Trail Blaizers 15 761 Punkte. Nowitzki hat seit 1999 in seinen Spielen für Dallas schon 25 674 Punkte erzielt.

Statistik Nowitzki

Statistik Schrempf