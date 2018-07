Berlin (AFP) Der Sparkassenverband hat die Europäische Zentralbank (EZB) aufgefordert, ihre Politik der niedrigen Zinsen zu ändern. "Ich appelliere an die Europäische Zentralbank, endlich die Zinsen wieder zu erhöhen", sagte Verbandspräsident Georg Fahrenschon der "Bild am Sonntag". Die gesamtwirtschaftliche Situation in Europa sei "so stabil, dass jetzt auch die Zinswende eingeleitet werden kann".

