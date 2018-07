Berlin (AFP) Der Migrationsforscher und Direktor des Instituts zur Zukunft der Arbeit (IZA), Klaus Zimmermann, warnt vor Stimmungsmache angesichts der Öffnung des deutschen Arbeitsmarktes für Bulgarien und Rumänien. "Von einer massenhaften Zuwanderung aus Armut in die deutschen Sozialsysteme kann nicht die Rede sein, dies ist eine unverantwortliche Stimmungsmache", schrieb Zimmermann in einer am Wochenende veröffentlichten Analyse. Die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit, die ab Mittwoch auch für diese beiden EU-Länder gilt, biete gute Chancen für den deutschen Arbeitsmarkt.

