Berlin (AFP) Eine Woche nach den schweren Ausschreitungen am Rande einer Demonstration für den Erhalt des linken Kulturzentrums Rote Flora in Hamburg ist es in der Nacht zu Sonntag erneut zu Krawallen gekommen. Wie die Hamburger Polizei am Sonntag mitteilten, wurden drei Polizisten zum Teil schwer verletzt, als am späten Samstagabend Beamte der Davidwache im Stadtteil St. Pauli angegriffen wurden.

