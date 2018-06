London (SID) - Lewis Holtby kann sich eine Rückkehr in die Fußball-Bundesliga vorstellen. "Ich würde nie ausschließen, in die Bundesliga zurückzukehren. Vor allem auf Schalke hatte ich eine tolle Zeit, auch wenn das bei meinem Wechsel vor einem Jahr anders rüberkam. Es kann immer alles sehr schnell gehen, gerade der englische Fußball schläft nie", sagte der 23-Jährige im Interview mit der Bild am Sonntag.

Bei Tottenham Hotspur will sich der Mittelfeldspieler aber erst einmal durchsetzen. "Im Moment ist es für mich sportlich ein ständiges Auf und Ab. Trotz der großen Konkurrenz und meiner relativ wenigen Spiele habe ich aber auch in dieser Saison schon neun Assists und drei Tore erzielt. Das ist eine gute Quote. Dennoch möchte ich öfter in der Startelf stehen, mich festbeißen und ungern immer wieder zurück auf die aufgewärmte Bank", sagte Holty.