Wolgograd (dpa) - Sechs Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele in Sotschi haben Terroristen bei einem Selbstmordanschlag in Südrussland mindestens 15 Menschen getötet. Im Bahnhof der Millionenstadt Wolgograd zündete ein Attentäter eine mit Nägeln und Schrauben gefüllten Bombe inmitten einer Menschenmenge. Dabei kam auch der Täter ums Leben. Anfangs hatte es noch geheißen, eine Frau habe den Sprengsatz gezündet. Es war der dritte tödliche Anschlag in der Region Südrussland in den vergangenen Wochen.

