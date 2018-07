Lienz (dpa) - Doppel-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch startet mit dem 76. Podestplatz ihrer Weltcup-Karriere im Rücken in das Olympia-Jahr. Beim Slalom in Lienz musste sich die 29-Jährige als Dritte einzig Mikaela Shiffrin aus den USA auf Platz zwei und Marlies Schild geschlagen geben.

Für die Österreicherin war es im letzten Rennen des Jahres der 35. Slalom-Sieg. Damit ist sie vor Vreni Schneider aus der Schweiz alleinige Rekordhalterin. Platz acht ging an Christina Geiger, Rang 20 an Barbara Wirth. Susanne Riesch sammelte als 22. zum ersten Mal seit März 2011 wieder Punkte in einem Weltcup-Rennen.