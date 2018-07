Kiew (AFP) Zehntausende proeuropäische Demonstranten haben sich am Sonntag in der ukrainischen Hauptstadt Kiew zu einer neuerlichen Großkundgebung der Opposition gegen die Staatsführung von Präsident Viktor Janukowitsch versammelt. Zu Beginn der Demonstration hielten sich am Vormittag auf dem Unabhängigkeitsplatz im Zentrum Kiews bereits etwa 50.000 Menschen auf, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Zahlreiche weitere befanden sich auf dem Weg dorthin.

