Berlin (dpa) - Michael Schumacher befindet sich nach Angaben seiner Ärzte in einem kritischen Zustand. Er sei nach seinem Skiunfall mit einem "Kopftrauma mit Koma" eingeliefert worden, teilte das Krankenhaus in Grenoble, in dem der Formel-1-Rekordweltmeister behandelt wird, am späten Abend mit.

