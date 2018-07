Grenoble (dpa) - Die Hinweise auf Lebensgefahr für Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher nach seinem Skiunfall verdichten sich. Am Sonntag meldete auch der französische TV-Sender BFMTV einen ernsten Zustand des 44-Jährigen.

Schumacher schwebe in Lebensgefahr, berichtete eine Korrespondentin von der Klinik aus Grenoble. Zuvor hatte die französische Regionalzeitung "Le Dauphiné Libéré" aus Grenoble berichtet, der Gesundheitszustand Schumachers habe sich verschlechtert, die Prognose sei inzwischen ernsthaft.

Schumacher wird seit Sonntagmittag in einer Klinik in Grenoble untersucht. Am Vormittag war der frühere Rennpilot beim Skifahren jenseits der Piste in Méribel in den französischen Alpen verunglückt und auf den Kopf gestürzt. Vonseiten der Station im Skigebiet hatte es geheißen, der ehemalige Rennfahrer habe zwar schwere Kopfverletzungen und ein Schädelhirntrauma erlitten, sein Zustand sei aber nicht lebensgefährlich.