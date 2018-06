Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat nach der jüngsten Rekordjagd am letzten Handelstag des Jahres eine Atempause eingelegt.

Der Dax stieg am Montag in den ersten Sitzungsminuten auf einen neuen Höchststand bei 9594 Punkten, lag zuletzt aber 0,01 Prozent tiefer bei 9588 Zählern. Am Freitag hatte der Leitindex - gestützt von guten US-Konjunkturdaten - erstmals in seiner Geschichte die Marke von 9500 Punkten überwunden.

Beim MDax zeigte die Kurstafel am Montag zuletzt bei 16 616 Punkten ein Minus von 0,06 Prozent. Für den TecDax ging es am Morgen um 0,18 Prozent auf 1162,38 Punkte runter. Der EuroStoxx 50 verlor 0,04 Prozent auf 3110,11 Punkte.

Der am Montag bereits um 14 Uhr endende Handel dürfte mangels Marktteilnehmern ruhig und umsatzarm ablaufen. Auf Unternehmensseite sind neue Nachrichten Mangelware.