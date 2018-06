Berlin (AFP) Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich bestürzt über den schweren Skiunfall des siebenfachen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher gezeigt. "Wie Millionen von Deutschen waren die Bundeskanzlerin und die Mitglieder der Bundesregierung außerordentlich bestürzt", als sie von dem Unfall erfahren hätte, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Kanzlerin und Regierung hofften mit Schumacher und seiner Familie, dass er die "Verletzungen überwinden und genesen kann". Seiner Frau und seinen Kindern und Angehörigen wünschten sie "in schweren Stunden Kraft und Zusammenhalt".

