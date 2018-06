Grenoble (AFP) Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher schwebt nach seinem schweren Skiunfall in den französischen Alpen weiter in Lebensgefahr. Das teilte die Universitätsklinik Grenoble, in der Schumacher behandelt wird, am Montagvormittag mit. Der 44-Jährige befinde sich im "künstlichen Koma". Über die Genesungschancen wollten sich die Ärzte nicht äußern; dazu sei es noch zu früh.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.