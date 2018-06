Berlin (AFP) Der amtierende Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat bestürzt auf die Nachrichten vom schweren Skiunfall Michael Schumachers reagiert. "Michael war wie ein Vater für mich in der Formel-1. Er war in jeder Station meiner Karriere bei mir (und wird es sein)", schrieb Vettel am frühen Montagmorgen auf Twitter.

