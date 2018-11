Hamburg (dpa) - Mia und Ben bleiben auch 2013 die beliebtesten Vornamen in Deutschland. Zum dritten Mal in Folge führen sie die Hitlisten an und haben ihren Vorsprung sogar noch ausgebaut, wie der Ahrensburger Hobby-Namensforscher Knud Bielefeld der Nachrichtenagentur dpa sagte. Mia ist bereits zum fünften Mal Spitze. Auch auf den Plätzen zwei und drei gab es in diesem Jahr keine Veränderungen: Bei den Mädchen folgen Emma und Hanna/Hannah, bei den Jungen Luca/Luka und Paul. Neu in die Top Ten schaffte es nur Emilia.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.