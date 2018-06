Juba (dpa) - Die ostafrikanischen Nachbarn des Südsudans haben Rebellenführer Riek Machar in scharfer Form vor einer Fortsetzung der Kämpfe gewarnt. Ugandas Präsident Yoweri Museveni war in Begleitung des äthiopischen Ministerpräsidenten Tedros Adhanom in der südsudanesischen Hauptstadt Juba eingetroffen, um dem Ultimatum der ostafrikanischen Regionalorganisation IGAD nach einem Waffenstillstand Nachdruck zu verleihen. Die beiden Politiker trafen mit dem südsudanesischen Präsidenten Salva Kiir zusammen.

