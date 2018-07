New York/Berlin (dpa) - Die kanadische Popsängerin Carly Rae Jepsen (28, "Call Me Maybe") gibt im Februar ihr Musicaldebüt am weltberühmten New Yorker Broadway.

Sie werde zwölf Wochen lang die Hauptrolle im Stück "Rodgers & Hammersteins Cinderella" übernehmen, wie mehrere US-Medien am Sonntag (Ortszeit) berichteten. "Ein Traum wird wahr", twitterte die Musikerin, die bereits in ihrer Schulzeit in mehreren Theateraufführungen mitgespielt hatte. An der Seite der Kanadierin wird US-Schauspielerin Fran Drescher (56) als Aschenputtels Stiefmutter zu sehen sein. Der Fernsehstar wurde als "Die Nanny" auch in Deutschland bekannt.