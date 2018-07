London (dpa) - Prinz Philip (92) hat es auf eine Liste der am besten gekleideten Männer geschafft. Der Mann von Queen Elizabeth II. steht auf Platz 26 der "Best Dressed Men"-Liste der britischen Ausgabe des Magazins "GQ", das am Montag die ersten 30 Namen seiner Aufstellung herausgab.

Philip verdiene Ehre "für seine Verdienste für die klassisch britische Schneiderkunst". Dass sein Stil zeitlos sei, zeige sich auch daran, dass seine Söhne und Enkelsöhne ihm nacheiferten. Vergangenes Jahr stand Philips Sohn, Thronfolger Prinz Charles (65), auf Platz 8 der Liste. Diesmal ist er nicht dabei.

Platz 1 der "GQ"-Liste belegt der Moderator Nick Grimshaw, gefolgt von den Schauspielern Tom Hiddleston und Benedict Cumberbatch. One-Direction-Star Harry Styles steht auf Platz 11, Fußball-Star David Beckham auf 13, Schauspieler Jude Law auf Rang 20. Die Jury für die Liste setzte sich aus "GQ"-Mitarbeitern sowie einigen Experten zusammen, darunter die Modedesigner Giorgio Armani, Tom Ford und Donatella Versace.