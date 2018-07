Lausanne (dpa) - Trotz der verheerenden Terroranschläge in Wolgograd rechnet der Chef des Internationalen Olympischen Komitees Thomas Bach mit sicheren Winterspielen in Sotschi. Er habe volles Vertrauen, dass die russischen Behörden für sichere Spiele im Februar sorgen werden. Bach habe Russlands Präsident Wladimir Putin in einem Brief seine Anteilnahme wegen der "feigen und hinterhältigen" Anschläge ausgedrückt, teilte das IOC weiter mit. Bei den Terrorakten waren in der rund 700 Kilometer von Sotschi entfernten Stadt mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.