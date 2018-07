Grenoble (dpa) - Bangen um Michael Schumacher: Der Formel-1-Rekordweltmeister hat sich bei einem Skiunfall in den französischen Alpen schwer am Kopf verletzt. Er wurde in eine Klinik nach Grenoble gebracht und dort notoperiert. Sein Zustand wird weiter als kritisch bezeichnet. Nach Angaben der Klinik erlitt Schumacher ein "Kopftrauma mit Koma". Eine Korrespondentin des TV-Senders BFMTV berichtete, Schumacher schwebe in Lebensgefahr. Vor dem Krankenhaus wurden Absperrungen aufgebaut, immer mehr Schumacher-Fans waren im Verlauf des Tages dorthin geströmt.

