Kairo (AFP) Die ägyptische Staatsanwaltschaft wirft den am Sonntag festgenommenen Reportern des Senders Al-Dschasira Mitgliedschaft in einer "terroristischen Gruppe" vor. Die Verdächtigen hätten Verbindungen zur inzwischen verbotenen Muslimbruder, teilte die Staatsanwaltschaft in Kairo am Dienstag mit. Unklar war zunächst, ob der Vorwurf gegen alle Journalisten erhoben wird, also auch den Australier Peter Greste.

