Sydney (AFP) Im Pazifikraum sowie in Australien und Neuseeland haben die Menschen mit ausgelassenen Feiern das neue Jahr begrüßt. In der australischen Metropole Sydney wurde Schlag Mitternacht ein farbenfrohes, riesiges Feuerwerk über dem Hafen gezündet. Sieben Tonnen Feuerwerk wurden in der größten Stadt Australiens abgeschossen, zum ersten Mal seit über zehn Jahren auch wieder von der berühmten Oper aus.

