Paris (AFP) Ein im Norden Kameruns entführter französischer Priester ist wieder frei. Frankreichs Präsident François Hollande teilte am Dienstag in Paris mit, er sei "glücklich" über die Freilassung von Georges Vandenbeusch. Der Pater war am 13. November aus seiner Gemeinde Nguetchewe im äußersten Norden Kameruns verschleppt worden. Im Außenministerium in Paris hieß es, der Pater sei bei guter Gesundheit.

