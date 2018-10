Hannover (dpa) - Fußball-Bundesligist Hannover 96 hat überraschend Tayfun Korkut als neuen Trainer verpflichtet. Der 39 Jahre alte türkische Ex-Nationalspieler erhält bei den Niedersachsen einen Vertrag bis 2016, bestätigte der Club der Nachrichtenagentur dpa.

Korkut soll am 3. Januar in Hannover vorgestellt werden, am Sonntag darauf ist Trainingsauftakt. Der Tabellen-13. der Bundesliga hatte sich nach einer enttäuschenden Hinserie mit nur 18 Punkten vom bisherigen Chefcoach Mirko Slomka getrennt. Der in Stuttgart geborene Korkut war bis Sommer Co-Trainer der türkischen Nationalmannschaft und arbeitete davor im Jugendbereich.

Tayfun Korkut im Kurzporträt:

Geboren: 2. April 1974 in Stuttgart

Vereine als Spieler:

1994/1995 Stuttgarter Kickers

1995 - 2000 Fenerbahce Istanbul

2000 - 2003 Real Sociedad San Sebastián

2004 - 12/2005 Besiktas Istanbul

12/2005 - 2006 Genclerbirligi Ankara

Erfolge als Spieler:

42 A-Länderspiele für die Türkei, EM-Teilnahmen 1996 und 2000

Vereine als Trainer:

2007/2008 Real Sociedad San Sebastián (U 19)

2009/2010 1899 Hoffenheim (U 17)

2011 VfB Stuttgart (U 19)

2012/2013 Co-Trainer Türkei