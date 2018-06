Belfast (AFP) Im Friedensprozess in Nordirland sind die Gespräche zwischen Katholiken und Protestanten am Dienstag ergebnislos geendet. Die wichtigsten politischen Parteien konnten keine Einigung über mehrere strittige Punkte finden, wie US-Vermittler Richard Haass sagte. Am schwierigsten sei der Streit über die nationalen Fahnen gewesen. Dennoch habe es Fortschritte gegeben, fügte Haass hinzu. Ursprünglich hatten sich die Parteien bis zum 31. Dezember einigen wollen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.