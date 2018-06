Berlin (dpa) - Mit vielen Partys und Feuerwerk heißt Deutschland das neue Jahr willkommen. In Berlin wird es eine riesige Silvesterfeier am Brandenburger Tor geben. Die Veranstalter erwarten Hunderttausende Besucher bei einer der größten Open-Air-Partys der Welt. Auf zwei Kilometern Länge wird auf der Straße des 17. Juni gefeiert, ab 19.00 werden unter anderen Kult-Sänger Heino und die Band Scooter auftreten. Um Mitternacht sollen in elf Minuten etwa 6000 Raketen in den Himmel geschossen werden, um das neue Jahr zu begrüßen.

