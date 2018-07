Berlin (dpa) - Mit vielen Partys und Feuerwerk heißt Deutschland das neue Jahr willkommen. In Berlin wird es eine riesige Silvester-Sause am Brandenburger Tor geben.

Die Veranstalter erwarten am Dienstag Hunderttausende Besucher bei einer der größten Open-Air-Partys der Welt. Auf zwei Kilometern Länge wird auf der Straße des 17. Juni gefeiert, ab 19.00 werden unter anderen Kult-Sänger Heino und die Band Scooter auftreten. Um Mitternacht sollen in elf Minuten etwa 6000 Raketen in den Himmel geschossen werden, um das neue Jahr zu begrüßen. Das ZDF wird die Silvesterfeier ab 21.45 live übertragen.

Auch in anderen Städten gibt es wieder Feuerwerk an bekannten Plätzen, in Hamburg etwa an den traditionellen Treffpunkten Landungsbrücken und Binnenalster. Auf den nordfriesischen Inseln mit ihren traditionellen Reetdächern müssen Einheimische und Touristen dagegen meist auf Raketen und Böller verzichten. Grund ist etwa auf Föhr und Amrum das Abbrennverbot für Kleinfeuerwerk, zu dem auch Knallfrösche gehören.

Silvesterparty Brandenburger Tor