Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Bürger für das neue Jahr zu gesellschaftlichem Engagement, Zusammenhalt und Leistungsbereitschaft aufgerufen. Was jeder einzelne im Kleinen erreiche, das präge das Land im Ganzen, sagte Merkel laut vorab verbreitetem Redetext in ihrer Neujahrsansprache. Der Staat könne investieren und gute Bedingungen schaffen. Die Politik könne aber nur wenig bewirken ohne den Einsatz der Bürger gleich welcher Herkunft. Merkel erinnerte auch an die Bedeutung der europäischen Einigung.

