Sydney (dpa) - Für Millionen Menschen auf der Welt hat das neue Jahr schon begonnen. Die australische Metropole Sydney ließ es wie üblich richtig krachen, etwa 1,6 Millionen Menschen waren bei der Party vor der malerischen Kulisse an Oper und Hafenbecken dabei. Zuvor hatte das neue Jahr schon im Pazifik-Staat Samoa oder in Neuseeland begonnen. In Deutschland laufen die letzten Vorbereitungen. Sekt wird kaltgestellt, Bohle angerührt. Die größte Silvesterparty im Land wird wieder vor dem Brandenburger Tor in Berlin gefeiert.

