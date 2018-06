Jerusalem (AFP) Israel hat in der Nacht zum Dienstag wie angekündigt weitere 26 palästinensische Langzeithäftlinge freigelassen, wie am frühen Morgen aus palästinensischen Quellen verlautete. Israel erfüllte damit eine Zusage, im Zuge der Wiederaufnahme direkter Friedensgespräche insgesamt 104 Palästinenser aus dem Gefängnis in ihre Heimat zurückkehren zu lassen. Der Oberste Gerichtshof Israels hatte am Montag eine Klage von Angehörigen israelischer Anschlagsopfer gegen die Freilassungen zurückgewiesen.

