Köln (SID) - Nach den Enttäuschungen der deutschen Adler beim ersten Springen der Vierschanzentournee in Oberstdorf kann das DSV-Team beim Neujahrsspringen auf der Olympiaschanze von Garmisch-Partenkirchen Wiedergutmachung leisten. Trotz des geplatzten Traumes von einer Podestplatzierung peilt Mitfavorit Severin Freund nach Platz zehn eine Verbesserung an. Die Qualifikation zum zweiten Springen beginnt um 14.00 Uhr.

Am Silvestertag will Denise Herrmann in der Schweiz nach ihrer Ankunft in der Weltspitze auf der dritten Etappe der Tour de Ski erneut glänzen. In Oberhof hatte die Sächsin die Führung im Sprint- und Platz fünf im Gesamt-Weltcup übernommen und gilt mittlerweile als Medaillen-Hoffnung für Olympia. In Lenzerheide geht die Qualifikation im Sprint ab 12.00 Uhr los, es folgt ab 14.45 Uhr die Finalrunde.