Wolgograd (dpa) - Nach den beiden Selbstmordanschlägen in der südrussischen Stadt Wolgograd ist die Zahl der Toten auf insgesamt 34 gestiegen. Drei Menschen seien im Krankenhaus ihren schweren inneren Verletzungen erlegen, teilte das Zivilschutzministerium mit. In Kliniken werden noch 64 Verletzte behandelt. In Wolgograd suchen Sicherheitskräfte weiter mit Hochdruck nach möglichen Komplizen der Attentäter. Das Innenministerium habe 5200 Polizisten in die Industriestadt abkommandiert, sagte ein Ministeriumssprecher.

