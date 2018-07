Washington (dpa) - Flammenmeer im nördlichen US-Staat North Dakota: In der Nähe einer kleinen Ortschaft sind zwei Güterzüge kollidiert und mehrere Kesselwaggons voller Rohöl explodiert. Noch Stunden nach dem Unfall standen Waggons in Flammen. Hunderte Menschen flüchteten aus ihren Häusern und mussten die Nacht in Notunterkünften verbringen. Es wurde aber niemand verletzt. Die Unfallursache ist noch unklar. Experten testeten immer noch, ob in der Luft möglicherweise gefährliche Schadstoffe vorhanden sind.

